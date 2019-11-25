"القومي للمرأة": لن نقبل بتراجع مكتسبات المصريات في قانون الأحوال الشخصية

قالت مايا مرسي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يتابع كل الحوارات والنقاشات التي تدور حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويرصد كل المخاوف لدى المرأة حول الخلع والنفقة والطلاق.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن السيدات المصريات لديهن مخاوف بشأن قانون الأحوال الشخصية، نحترمها ونبذل كل الجهود للحفاظ على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية.

وتابعت: "ليس لدينا أي شك بأن مصر الآن لديها قيادة سياسية داعمة للمرأة، فالمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي"، مضيفة: "لن نسمح بالرجوع للخلف في أي مكتب للمرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد".