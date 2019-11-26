حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



برج الحمل

مهنيًا: يناسبك تماما انتقال القمر الجديد إلى برج القوس الناري الصديق فتتعزز عائداتك، فتميل إلى الصرف والتبذير في غالب الأحيان، وتتخذ قرارات مالية مهمة، وتؤدي دورًا في صراعات اجتماعية أو سياسية.

عاطفيًا: يلمس الكثيرون تأثيرك في الشأن العاطفي، وتستعيد سلطة غابت، أو تعوض عن الوقت الضائع، وتقدم حججًا وتبدو مقنعًا.

صحيًا: تشعر في بعض الأحيان بالتعب أو بالانخفاض المعنوي، وتميل إلى الجلوس ساعات طويلة من دون أن تقوم بأي نشاط يفيدك.



برج الثور

مهنيًا: القمر الجديد من برج القوس يضغط عليك قد تشكو الملل وتراوح أعمالك مكانها، الأفكار مشوشة والظروف صعبة ومعقدة والمسؤوليات عديدة ومتزامنة.

عاطفيًا: إذا كنت مرتبطًا هذا اليوم ممتاز لتعزيز الروابط وتقريب وجهات النظر، باستطاعتك أن تعيش شهر عسل جديدًا، فتنعش العواطف الدفينة الجياشة وتجدّدها بثقة تامة.

صحيًا: تتمتع اليوم بصحة جيدة وبطاقة إيجابية رائعة، ما يساعدك على مواصلة العمل، لذلك يجب أن تحافظ على ذلك من خلال تناول طعام صحي وممارسة الرياضة.



برج الجوزاء

مهنيًا: تهتم هذا اليوم بشؤون مالية واستعدادات لخوض نقاشات جدية ولو أنك تعاني خيبة أو تململًا وعدم ارتياح وذلك بسبب انتقال القمر الجديد لينضم إلى الشمس في مواجهة برجك من القوس.

عاطفيًا: لا تتردد في قبول بعض الاقتراحات أو أي مساعدة خارجية، تطمئن الهواجس وتعيش أوضاعًا استثنائية.

صحيًا: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتمامًا خاصًا إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة.



برج السرطان

مهنيًا: بدايات جديدة مع القمر الجديد من القوس فقد حان الوقت لتصحيح الانطباعات ولوضع حدّ ربّما لتدخلات الآخرين، لا تبك على الأطلال بل ضع حزنك وخجلك جانبًا، وانطلق لمواكبة الحظ واغتنام الفرص.

عاطفيًا: تعرف لقاء مع من يخفق له قلبك وعقلك فيضفي عليك الحنان، وتعيش رومنسية لا تتخيلها واقعًا، وربما تتخذ قرارًا سريعًا بالارتباط، مدفوعًا بحماسة كبيرة.

مهنيًا: ترافقك ظروف مناسبة وتفرح لانفراج مسألة عالقة، ما يجعلك تعبّر عن نفسك بمهارة لافتة، وتتاح لك فرص كثيرة للتحليق والتألّق.



برج الأسد

مهنيًا: انتقال القمر الجديد إلى برج القوس أمر مهم جدا يقع في البيت الخامس بيت الاستقرار بيت الراحة بحيث يفتح أمامك صفحة مهمة كي تفكر بحاضرك بماضيك بمستقبلك، أشياء جديدة تخلق في حياتك الخاصة سفر أو عودة من سفر أو ارتباط.

عاطفيًا: تكون الأجواء العاطفية سلسة وجيدة، وتحصل على فرصة جيدة لتفسير مشاعرك ولتبرير مواقفك.

صحيًا: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب الصحية، فالسلبية غالبًا ما تكون أكثر ضررًا.



برج العذراء

مهنيًا: لا تؤزّم الوضع في العمل بل عالجه بهدوء من دون مواجهات ولا تسمح لأحد أن يستفزك ولا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنه قد ينعكس عليك سلبًا فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.

عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك سيكون مهمًا جدًا، وسيخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.

صحيًا: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.



برج الميزان

مهنيًا: القمر الجديد من القوس يجعلك تتمتع بأفكار ذكية خلاقة جدا تدافع عن رأيك تتنقل تسافر وتكون متفوق في دروسك وأعمالك فتدخل بمنعطف جديد وتحقق الأمنيات على كافة الأصعدة.

عاطفيًا: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.

صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا.



برج العقرب

مهنيًا:القمر الجديد من القوس يخلق مرحلة جديدة سنة جديدة مرحلة مهمة تودع مرحلة وتبدأ مرحلة مهمة تختم الأمور الصعبة القرارات والتغييرات والتحولات.

عاطفيًا: يسديك الشرك نصائح نافعة، وينتظر منك العمل بموجبها، فتشعر بأنه يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها، وتتذمر من هذا الأمر.

صحيًا: لا تعرّض نفسك للفضائح، قد تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة التي تثير أعصابك وتزيد من نسبة السكري.



برج القوس

مهنيًا: القمر الجديد إلى جانب الشمس من برجك يتحدث عن تطور في العمل وعن أرباح وعن تغيير ينتظرك ويشكل مفترق طريق في حياتك المهنية.

عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في تحسين وضعك العاطفي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على الشريك.

صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية.



برج الجدي

مهنيًا: يسيطر القلق وتشعر بالإرهاق والتعب النفسي والجسدي احذر التقصير واللامبالاة، لا تختبر القدر حتى ولو شعرت بثقل الأعباء والمسؤوليات، لا تشوه سمعتك واضبط كلامك وانفعالاتك.

عاطفيًا: كن متسامحًا مع الشريك ولا تتردد في تنفيذ بعض مطالبه، وخذ احتياطاتك من تفجر وضعك العاطفي وحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.

صحيًا: القمر الجديد بين العقرب والقوس يشير إلى وعكة صحية أو إلى وهن وضعف، انتبه من الفيروسات.



برج الدلو

مهنيًا: القمر الجديد يتيح لك اغتنام فرصة لمعالجة مشكلة طارئة أو لإزالة بعض الشوائب من حياتك وتكافأ على جهود سابقة.

عاطفيًا: تتأثر بأحد مواليد برج الثور، وتربطك به علاقة مبنية على الأفكار الفريدة والخلاقة التي لا يغيب عنها بعض الفكاهة والمرح.

صحيًا: راجع طبيبك إذا كنت تعاني أي متاعب، واتبع نظاما غذائيا وصحيًا سليمًا، وحاول جاهدًا أن تعالج وضعك الجسدي والفكري بعمق، وابتعد عن العصبية والضغط.



برج الحوت

مهنيًا: القمر الجديد في برج القوس يجعلك متوترًا ويحمل بعض المواجهات والمعاكسات، وقد تضطر إلى قبول بعض الشروط أو الخضوع لإجراءات تستفزك.

عاطفيًا: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلًا على الدوام، وغير آمن كذلك، لذلك لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلبًا على علاقتك بالشريك.

صحيًا: عليك بممارسة التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية، وتجنب كثرة التنقلات المتعبة والقيام بالعمل أكثر مما هو مطلوب منك.