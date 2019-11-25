شاهد.. فرحة عارمة بالبنك المركزي بعد قرار السيسي التجديد لطارق عامر

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، فيديو من داخل البنك المركزي يكشف عن الفرحة العارمة بالبنك المركزي بعد قرار الرئيس السيسي بالتجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي للمرة الثانية.



وظهر في الفيديو طارق عامر، محافظ البنك المركزي، يحيطه الموظفون من كل جانب، ويبادلونه التحية والتبريكات بالتصفيق والزغاريد والهتافات.



يُذكر أن طارق عامر حاصل على بكالوريوس في علوم الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1979، ويمتلك خبرة مهنية نادرة تمتد لأكثر من 37 عاما عمل خلالها في العديد من المؤسسات المحلية والعالمية في المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار.

