الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل دعوى إقالة وزير السياحة لعدم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:34 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
طباعة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من حسين المطعنى، ورمضان عبدالتواب وحنان جورج، المحامين، والتي طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومجدى شلبى، رئيس لجنة الحج والعمرة، لرفضهما تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التى أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودى لجلسة 30 نوفمبر الجاري.
.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 45584 لسنة 73ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وزيرة السياحة رانيا المشاط، مجدى شلبى، رئيس لجنة الحج، بصفتهم.

وذكرت الدعوى، أن المدعين حصلوا على حكم بات ونهائى من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة متضمن إلغاء الضوابط، التى أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتى أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودى، وقدم الطالب الصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه، إلا أنهم فوجئوا أن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنًا، مما يثبت فى حقهم القصد الجنائى فى عدم تنفيذ الحكم، مما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

ضبط المتهم بتقطيع زوجته بالسيف.. وابنته: حاولت منعه من ذبح أمي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مصدر وفدى يكشف عن موعد إطلاق الائتلاف الليبرالى لخوض الانتخابات

منذ حوالي 22 ساعة

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

منذ حوالي 23 ساعة

أشرف زكي: وفاة حسن حسني وهادي الجيار مجرد شائعات

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

أيام زمان

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ: «حلم بإطلاق مشروع خيري ضخم»

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

ads

نجم الساعة

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

الداخلية تدرس طلب جمعيات نسوية تنظيم وقفة سلمية

تزايد أعداد المشاركين في "عمومية المحامين" لزيادة المعاش لـ 3 آلاف جنيه

"تحولت لاسطبل خيول" طلب إحاطة للحفاظ على استراحة الملك فاروق

مصادر: الرئيس السيسي يجدد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

وزير التعليم: امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونياً

مجلس جامعة عين شمس يكرم مكارم الغمري

بالصور.. "علوم القاهرة" تفتتح الملتقى الأول للتنمية المستدامة

تعرف على مشروعات التعليم الفني الفائزة بمسابقة "نواة 2019"

إسلام سياسي

كيف تجند جماعة الإخوان عناصر لها في مؤسسات الدولة؟

في ذكرى الاعتداء على مسجد الروضة.. خرائط العنف والإرهاب على المساجد

من هو خياط داعش الذي اعتقلته إسبانيا؟

هل تكشف الفتاوى تعرض المرأة لأشكال العنف؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
المزيد

الثقافة

"إثبات العكس" على مسرح قصر ثقافة بنى سويف (صور)

طالبات ضد العنف والتطرف والإرهاب بثقافة سوهاج

إطلاق معرض يضم لوحات لأشهر شخصيات الفنان يحيى الفخراني

محمد ثروت يكشف تفاصيل "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

صفحتنا ع الفيس بوك