مقتل قيادى بارز بطالبان فى غارة جوية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، عن مقتل مولوي عبدالغفار، حاكم الظل في حركة (طالبان)، والذي كان مسئولا عن مقاطعة ألمار بولاية (فارياب)، وذلك في غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية.



وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الإثنين- أن الغارة استهدفت ملاذًا لـ(طالبان) في قرية (خوجا جوهاري) بمقاطعة ألمار، وقد تسببت أيضا في مقتل 3 من عناصر (طالبان) وإصابة 7 آخرين، إلى جانب تدمير ست مركبات وبعض الأسلحة.