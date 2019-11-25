تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني تعاملات الأسبوع، حيث تراجع المؤشران الرئيسى "إيجى إكس 30" والأوسع نطاقا "إيجى إكس 100"، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14014 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2044 نقطة، فى الوقت الذى تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 16834 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5217 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1417 نقطة.