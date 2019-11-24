مصر تخفض وارداتها من 10 دول عربية بأكثر من مليار دولار

نجحت سياسات ترشيد الواردات التي انتهجتها الحكومة مؤخرًا، في تقليص فاتورة الاستيراد بنحو مليار دولار خلال عام بعد أن هبطت من 53 مليار دولار خلال عام 2018 إلي 52.1 مليار دولار خلال 2019، وكان للدول العربية نصيب كبير من تخفيض مصر لوارداتها لتسجل 7.5 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 8.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار خلال عام.



ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن واردات مصر من العراق سجلت أكبر تراجع إلي 105.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس 2019 مقابل مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 949.2 مليون دولار خلال عام.



وجاء في مرتبة لاحقة السعودية والتي انكمشت واردات مصر منها إلي 3.4 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بتراجع بلغت قيمته 463.2 مليون دولار خلال عام، يليها قطر والتي تراجعت الواردات منها إلي 17.2 مليون دولار مقابل 446.9 مليون دولار بانخفاض قدره 429.7 مليون دولار خلال عام.



كما تراجعت الواردات من الكويت إلي 1.4 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، يليها تونس من 110 مليون دولار لـ 83.8 مليون دولار بانخفاض قدره 26.2 مليون دولار، وانخفضت الواردات من الأردن إلي 100.2 مليون دولار مقابل 126.5 مليون دولار، واليمن من 25.7 مليون دولار لـ 21 مليون دولار، والصومال من 1.5 مليون دولار لـ 332 ألف دولار، وفلسطين من 610 ألف دولار لـ 564 ألف دولار وسوريا من 59.2 مليون دولار لـ 58.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.