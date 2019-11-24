الجيش الليبى يُحدد المناطق المحظور الطيران فوقها بطرابلس

حدد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم تفاصيل المناطق التي فرض حظر طيران عليها في العاصمة طرابلس.



ونشرت القيادة العامة للجيش الليبي بيانا حددت فيه المناطق المحظور فيها الطيران سواء للطائرات المدينة او العسكرية.



وطالب الجيش الليبي جميع الطيران بالتنسيق معه في حال مروره فوق أجواء العاصمة حتى لا يتم استهدافه.



ويستعد الجيش الليبي لدخول العاصمة طرابلس بعد استعادته الكثير من المناطق المجاورة.





