"اسكتوا الكلاب النابحة".. الباز يطالب الداخلية بإصدار بيان توضيحي لحالة عائشة الشاطر

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حملات وأكاذيب الإخوان حول تدهور الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر.

ورصد الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، تغريدات عناصر الإخوان التي تزعم كذبًا أن الداخلية تمنع أهل عائشة من زيارتها، وحالتها الصحية متدهورة للغاية.

وتساءل الباز: "كيف علم كل هؤلاء تدهور حالة عائشة الشاطر، وهم يزعمون أن الدولة تمنع عنها الزيارات، ولماذا تفعل ذلك الدولة مع عائشة الشاطر؟، فهل هي أخطر من أبيها خيرت الشاطر؟".

وطالب وزارة الداخلية بإصدار بيان واضح حول الحالة الصحية لعائشة الشاطر لإسكات كل هذه الألسنة النابحة.