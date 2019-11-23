"ماشي بمطواة وبيلفق تهم".. جرائم المحامي "الضلالي" أحمد البحقيري

عرض الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو يكشف جرائم المحامي المتهم بالنصب أحمد البحقيري.

وفي الفيديو قال المحامي، إنه يحمل مطواة في جيبه، وهو مضطر ليرتدي زي رسمي لمحامين، قائلا: "أنا مش بيه"، مشيرا إلى أنه لا يهتم بأي سلطة سواء كانت جيش أو شرطة أو غيره.

ولفت المحامي المتهم بالنصب، إلى أن عمله الأساسي في قضايا المخدرات والسلاح، ويحاول إنقاذ القتلة من جرائمهم بعد ارتكابها.

كما اعترف المحامي البحقيري، بأنه يعمل على تلفيق التهم للأشخاص الذين يختصمون معه.