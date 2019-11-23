غادة والي تكشف لـ"90 دقيقة" تفاصيل منصبها الجديد بالأمم المتحدة

علقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على توليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، قائلة، إنها تعتبر أول سيدة مصرية عربية إفريقية تتقلد هذا المنصب.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، أنها بتوليها منصبها الجديد بالأمم المتحدة، ستكون مسؤولة عن مقرات الأمم المتحدة المتواجدة في فيينا، كما أنها ستكون المدير التنفيذي لمنظمة unodc، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تعمل على 4 محاور رئيسية لمواجهة الإرهاب والفساد والجريمة والمخدرات.

وعبّرت والي، عن امتنانها الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لترشيحها لهذا المنصب، وكذلك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس لثقته في المرأة المصرية.

وواصلت أنها ستبدأ العمل في منصبها الجديد في الوقت الذي يأمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي.