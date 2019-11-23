السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

على نغمات عمرو دياب وتامر حسني.. حلا شيحة ترقص مع النجوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:46 م
حلا شيحة
حلا شيحة
سناء إسماعيل
طباعة
حرصت الفنانة حلا شيحة، على الظهور بقوة في حفلات النجوم في الفترة الأخيرة وذلك بعد عودتها للفن بعد غياب دام لأكثر من 11 عامًا.

وشاركت حلا شيحة، في حفل الفنان عمرو دياب، والذي أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والتي تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

وقدمت وصلة رقص إلى جانب عدد من النجوم على نغمات أغاني الهضبة التي تمايلت عليها طوال الحفل.

كما شاركت في حفل الفنان تامر حسني، الذي أقيم في الجامعة الأمريكية، وصعدت للمسرح بعد أن دعاها تامر وطلب من الجمهور تحيتها لتشاركه الرقص على نغمات أغانيه.

وكانت حلا شيحة، قد انضمت مؤخرًا لفيلم "مش أنا "، حيث تقدم دور البطولة النسائية في العمل، الذي تقوم على إنتاجه شركة سينرجي، من إخراج سارة وفيق، قصة وتأليف تامر حسني.

وكان آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "زلزال"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع الفنان محمد رمضان، والفنان ماجد المصري وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"البدلة البيضاء" أبرزها.. 5 مشاهد من حفل زفاف نجل "الزعيم"

زفاف نجل "الزعيم" آخرها.. أفراح أحياها عمرو دياب

غياب دينا الشربينى عن حفل عمرو دياب يثير تكهنات حول انفصالهما

الهضبة وتامر حسني وأنغام وهاني شاكر أبرز نجوم حفلات عيد الربيع

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

عفاف شعيب تكشف سبب انفصالها عن والد المخرج طارق العريان

منذ يوم

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

منذ أقل من ساعتين

مدبولى يعلن 8 توصيات لمنتدى إفريقيا 2019

منذ حوالي 4 ساعات

8 رسائل للسيسي بمنتدى "إفريقيا 2019"

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب يكشف موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

القضاء الإداري: إسقاط عضوية هيثم الحريري ليس من اختصاصنا

مدبولى يعلن 8 توصيات لمنتدى إفريقيا 2019

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

كيفية حماية نفسك من الإصابة بالسرطان

5 أشياء تجنبها عن الشعور بالصداع النصفي

الالتهابات توثر على الصحة العقلية

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

الرئيس نيوز

"كلوب" يكشف سبب عدم مشاركة "صلاح" أمام كريستال بالاس اليوم

اتحاد الكرة يصرف مكافأة للاعبي المنتخب الأوليمبي.. تعرف عليها

السيسي يداعب ممثل أوبر بالإنجليزية: "إحنا بنشجعكم.. بس هتدفعوا" (فيديو)

"التعديل الوزارى"..التخطيط مستقرة و"السعيد" مرشحة لأكثر من منصب

منوعات

تركى آل الشيخ يعلن بيع "BMW 1981" بمبلغ ضخم

"مدفعش الفواتير".. اكتشاف جثة ضابط أمريكى توفى منذ 3 سنوات بشقته

5 نصائح لغرفة نوم صحية ومثالية

"أهلا سمسم" لتخفيف معاناة الأطفال اللاجئين فى العالم

كشكول

مفاجأة.. طالبة "النينجا": خدعت الجميع للفت نظر عائلتي

شاهد.. معلمة تبهر "السوشيال ميديا" بطريقة شرحها للدراسات

إدراج جامعة المنوفية في تصنيف التايمز لتخصصات 2020

جامعة المنيا تبحث آخر مستجدات تدوير المخلفات مع وفد ألماني

إسلام سياسي

هجوم إخواني على أيمن نور بسبب سوزان مبارك

الإخوان تواصل دعمها للمقاول الأجير.. تفاصيل خطة الجماعة الجديدة

عائشة خيرت الشاطر.. متاجرة إخوانية جديدة

قنوات الإرهابية تطلق صفارة عزل ترامب لعناصرها بالكونجرس

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
كل هذا المرار.. فى بنى مزار
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
المزيد

الثقافة

عرض "الخادمات" في اللقاء الثالث لشباب المخرجين

مواهب المحلة تتألق في احتفالية أعياد الطفولة (صور)

"وراء كل باب حكاية".. جديد دار همسة للنشر

"الصين فى عيون المصريين" بالمركز الثقافى الصين الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك