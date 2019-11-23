على نغمات عمرو دياب وتامر حسني.. حلا شيحة ترقص مع النجوم

حرصت الفنانة حلا شيحة، على الظهور بقوة في حفلات النجوم في الفترة الأخيرة وذلك بعد عودتها للفن بعد غياب دام لأكثر من 11 عامًا.



وشاركت حلا شيحة، في حفل الفنان عمرو دياب، والذي أقيم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 والتي تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقدمت وصلة رقص إلى جانب عدد من النجوم على نغمات أغاني الهضبة التي تمايلت عليها طوال الحفل.



كما شاركت في حفل الفنان تامر حسني، الذي أقيم في الجامعة الأمريكية، وصعدت للمسرح بعد أن دعاها تامر وطلب من الجمهور تحيتها لتشاركه الرقص على نغمات أغانيه.



وكانت حلا شيحة، قد انضمت مؤخرًا لفيلم "مش أنا "، حيث تقدم دور البطولة النسائية في العمل، الذي تقوم على إنتاجه شركة سينرجي، من إخراج سارة وفيق، قصة وتأليف تامر حسني.



وكان آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "زلزال"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع الفنان محمد رمضان، والفنان ماجد المصري وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.



