مباحثات ثنائية بين أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي

استعرض أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشیخ صباح الأحمد الجابر، من رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلالها على صحة أمير الكويت، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الأخویة والوطیدة بین البلدین الشقیقین والقضایا ذات الاھتمام المشترك.



من جانبه؛ أعرب أمير الكويت عن بالغ شكره لعادل عبدالمھدي على ما عبر عنه من طیب المشاعر، وعلى ھذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات بین البلدین الشقیقین راجیًا له دوام الصحة والعافیة ولجمھوریة العراق وشعبھا الشقیق كل الرقي والازدھار.



وتشهد العراق تظاهرات منذ أكتوبر الماضي وسط تصاعد أعداد القتلى والجرحى.