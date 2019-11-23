إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة بأسيوط

أطلقت وزارة القوى العاملة، ومحافظة أسيوط، البرنامج الأول الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 50 متدربًا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور العميد أيمن رمضان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد علي حسن، مدير المديرية.



وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي القدرات الخاصة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أنه في إطار ذلك أطلقت الوزارة المبادرة لبذل مزيدٍ من الجهد لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.



وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 13 برنامجًا من مبادرة "مصر بكم أجمل" في 5 محافظات، هي الشرقية والدقهلية وبني سويف والإسكندرية، واليوم في أسيوط، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات، تم منها المحافظات الخمس وباقى وأسوان، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة.



وأشار إلى أن المبادرة توعي الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.