صور.. عزيز مرقة وبابلو وأبيوسف يُشعلون أولى حفلات "كوكب الموسيقى"

أحيا النجم الأردني العالمي عزيز مرقة أولى حفلات "كوكب الموسيقى"، والتي تنظم فعالياته وسهراته زينة بلوتشي "أوتشو" داخل ساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، بحضور جماهيري ضخم غير مسبق من الشباب من مختلف الأعمار.



وقدم عزيز عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور "ما في منك، يا بنت الناس، بحكي لحالي وغيرها.. ممن قدمها على البيانو، بالإضافة إلي" جاني جاني" لحكيم والتي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة حتى ختام فقرته.



وأحيا أولى فقرات الحفل نجم الراب مروان بابلو الذي تفاعل معه الجمهور مع أغاني"فري"، "الجميزة"، "أبو مكة"، "سندباد"، "سكانيا".. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور.



كما قدم نجم الراب ابيوسف عدد كبير من أغانيه الاجتماعية الساخرة المحببة لدى الشباب منها "طب ومالو"، "ما تيجي نسيب كل ده ونمشي"، "أوهام "، "بهبد".. وغيرها ممن طالب بها محبيه.



المعروف أن مرقة، مبتكر النمط الموسيقي الذي عرف باسم «راز»، وهو مزيج من موسيقى عربية من الروك والجاز.



الحفل نظم بتجهيزات ضخمة ومواصفات ومؤثرات لايف عالمية من إضاءة وصوت ومسرح تامر فوزي.