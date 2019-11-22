إليسا تطلق "عم ثور" هدية للمتظاهرين اللبنانيين (فيديو)

أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، أغنية "عم ثور"، عبر موقع "يوتيوب"، دعمًا للثوار.



وقالت إليسا في تعليقها على الأغنية: "عم ثور... هدية لوطني وللثوار الأحرار بكل الساحات. ويللي بساحات الغضب وقفو ما بدن غير... إلا بإيدن يمسحو عنك وجع همّك".



الأغنية من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتخطت نسبة مشاهدتها الـ22 ألف مشاهدة في غضون دقائق معدودة.



وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، شاركت في الثورة اللبنانية ونزلت إلى الشارع كغيرها من نجوم الفن الذين انضموا للثوار.



وتعد الأغنية الأولى التي تطلقها إليسا، بعد تراجعها عن قرار اعتزال الغناء الذي اتخذته قبل أشهر بسبب ما أسمته بمافيا الفن.