وزير البيئة الأسبق: مصر حققت إنجازات ضخمة فى وقت قياسى

قال الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، إن المواطن المصري يحتاج إلى شرح الإنجازات التي حققتها مصر خلال وقت قياسي وجميع دول العالم أشادت بما تحقق على أرض الواقع.



وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإنجازات التي تحققت كانت تعتبر حلم، وتحتاج سنوات عديدة حتى تتم بالفعل.



وأشار إلى أن التنمية المستندامة ليست كلمة وتحتاج إلى إيضاح، فكل ما يحدث على أرض الواقع هي تنمية مستدامة، فالإنجازات تحدث في جميع المحاور، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئة.