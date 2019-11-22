"السبحة" ومشاركة أشرف زكي أبرز مشاهد جنازة شقيقة فيفي عبده

شيعت الفنانة فيفي عبده، جثمان شقيقتها "سعاد"، إلى مثواها الأخير، بمسجد السيدة نفسية، بتواجد عدد من الفنانين، وذلك عقب صلاة الجمعة.



وحضر مراسم الجنازة نقيب الممثلين أشرف زكي والفنانة إلهام شاهين وعدد محدود من الفنانين،

ورحلت شقيقة فيفي عبده عن عالمنا فجر اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، استمر لمدة شهرين.



الجدير ذكره أنه من المقرر أن يُقام العزاء في المقابر فقط بناءً على وصية شقيقة فيفي قبل وفاتها.



وفي وقت سابق أعلنت فيفى عبده انقطاعها عن مواقع التواصل الاجتماعي إثر دخول شقيقتها الراحلة العناية المركزة.