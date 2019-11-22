صناع "رأس السنة" يختارون المغرب لعرضه الأول

اختارت إدارة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بدورته الـ18 التي تنظم ما بين 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبل، الفيلم المصري "رأس السنة" للنجم إياد نصار للمشاركة بين فعالياته.



يعرض الفيلم ضمن عروض الجلاس على هامش المهرجان الذي يكرم في نسخته القادمة السينما الأسترالية، وسيتم عرض العشرات من الأفلام الخاصة بدولة أستراليا، الفيلم من المنتظر أن يشارك في سباق موسم رأس السنة بداية من يوم 25 ديسمبر المقبل، بعدما تم تأجيل طرحه بدور العرض السينمائي أكثر من مرة.



الفيلم من بطولة إياد نصار، وإنجى المقدم، وأحمد مالك، وبسمة، وشيرين رضا، وهدى المفتي، وهو من تأليف محمد حفظي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول يوم واحد بإحدى القرى السياحية حيث تجتمع الطبقة الأرستقراطية للاحتفال برأس السنة.