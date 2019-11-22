ليست الأولى.. 8 مصريين سبقوا غادة والي إلى المناصب الأممية

أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن اختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.



غادة والي ليست المصرية الأولى التي تشغل منصبًا دوليًا، فقد سبقها للمنطمة الدولية عدد من الوزراء والسفراء ترصدهم "الدستور" في السطور التالية:



- الدكتور بطرس بطرس غالي الذي شغل منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة خلال الفترة من يناير 1992 وحتى ديسمبر 1996.

- الدكتور نبيل العربي، الذي عمل عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من عام 1994 إلى عام 2001، ومفوضًا بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات بجنيف للفترة 1999 وحتى 2001، كما انتخب قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006.

- الدكتور حازم الببلاوي، والذي شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (1995 – 2000).

- السفير ماجد عبدالفتاح، والذي شغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومستشاره الخاص لشئون إفريقيا للفترة (2012 – 2017).

- السفيرة ميرفت التلاوي، تولت منصب وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا خلال الفترة (2001 – 2007) وذلك كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب.

- السفيرة نائلة جبر، والتي انتخبت عضوًا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منذ عام 2009، كما شغلت منصب رئيس اللجنة للفترة 2009 – 2011، ومنصب نائب الرئيس للفترة 2015 – 2017.

- السفير محمد منير زهران، والذي انتخب عضوًا باللجنة الاستشارية لشئون الإدارة والميزانية في الأمم المتحدة عام 2002، وعضوًا في المجلس الاستشاري لصندوق عمليات بناء السلام اعتبارًا من عام 2006، ثم مفتشًا في وحدة التفتيش المشتركة، ثم رئيسًا للمفتشين الدوليين عامي 2011 و2012.

- السفيرة نادية يونس، والتي عملت بالأمم المتحدة قرابة 33 عام، تولت خلالها منصب مدير مكتب الممثل الخاص للأمين العام في بغداد، ومنصب المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للعلاقات الخارجية، ومنصب مدير المراسم بالأمم المتحدة، ونائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.