"العنف ضد المرأة" في ندوة بمكتبة الإسكندرية

ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور بعنوان "العنف ضد المرأة: منظور ثقافي وصحي"، وذلك في تمام العاشرة من صباح الأحد 24 نوفمبر 2019، بالقاعة متعددة الأغراض بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



وذلك بالتعاون مع لجنة تمثيل الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في جمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة.



وتأتي هذه الندوة في إطار حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وكذلك بمناسبة زيارة الدكتورة ليزلي ريجان، رئيس الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في إنجلترا، وسيشارك في الندوة خبراء من مختلف المنظمات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال، وممثلون مختارون عن المنظمات غير الحكومية وأعضاء الصحافة.



وتهدف الندوة إلى تناول موضوعات متعلقة بالعنف ضد المرأة، مثل ختان الإناث والعنف الأسري وغيرها من الموضوعات من منظور ثقافي وصحي، وذلك من خلال التطرق لأحدث الإحصاءات وسبل معالجة هذه التحديات.