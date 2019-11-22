فريق "لمسة خير" ينظم دورات تدريبية على إطفاء الحرائق بالشرقية

نظم فريق "لمسة خير" دورة تدريبية لأهالي قرية الصنافين، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، على أعمال الدفاع المدني وإطفاء الحريق، وذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالشرقية.



وقال الدكتور محمد زيدان، المسئول عن الفريق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدورة شملت التدريب على خطة الإخلاء في حال حدوث حريق، وعمليًّا على كيفية إخماد النيران، وذلك في وجود مندوبين من إدارة الدفاع المدني والإطفاء.



وأكد "زيدان"، على استفادة الشباب بالدورة بشكل كبير، ما أحدث مردودًا طيبًا لديهم، وأنهم تبرعوا بعدد من طفايات الحريق، وذلك لمساعدة رجال المطافي في أي وقت طارئ.