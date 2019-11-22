حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تميل إلى فرض الرأي والمشيئة، وتنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن يجب أن تعلم أن التعاون يكون مدخلًا إلى النجاح، وحاول إيجاد مخارج من دون تشنّج.



عاطفيًا: يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة كبيرة وحماسة قل نظيرها لكي تؤمن بالحب، وتسمع جوابًا سارًا أو تتلقى خبرًا تترقبه منذ مدة.



صحيًا: ابتعد عن الفوضى والإرباك، وأنصح لك الاختلاء بنفسك وتجنّب الناس والضجيج، ولطّف الأجواء، وتجنّب المشاكل مع المحيطين بك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.