حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 22 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: يكون هذا اليوم مليئًا بالأحداث الجيدة التي تبشر بالأرباح وبمكاسب عديدة، حتى لو تأجلت بعض المساعي فإن الامور تسير بشكل جيد وتبدو النتائج إيجابية.

عاطفيًا: لا تقلق عزيزي لوضعك العاطفي لأن الامور تعود الى مسارها الطبيعي وتعود الى لقاء الحبيب كما كنت تفعل من قبل.

صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي أثر على صحتك.



