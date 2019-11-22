حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 22 نوفمبر 2019
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:51 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: يكون هذا اليوم مليئًا بالأحداث الجيدة التي تبشر بالأرباح وبمكاسب عديدة، حتى لو تأجلت بعض المساعي فإن الامور تسير بشكل جيد وتبدو النتائج إيجابية.
عاطفيًا: لا تقلق عزيزي لوضعك العاطفي لأن الامور تعود الى مسارها الطبيعي وتعود الى لقاء الحبيب كما كنت تفعل من قبل.
صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي أثر على صحتك.
قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.