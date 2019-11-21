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سياسي

"بدراوى" يطالب بدمج بعض الوزارات فى التعديل الحكومى

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 08:50 ص
النائب محمد بدرواي
النائب محمد بدرواي
محمد جعفر
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طالب النائب محمد بدرواي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بألا يكون التعديل الوزاري المرتقب تغييرا في الأشخاص والقيادات فقط، ولكن الاهتمام بوضع سياسات لعمل الوزارات المختلفة، مؤكدا أن الحكومة الحالية هي الأضعف فيما يخص الزيارات الميدانية والاحتكاك المباشر بالشارع.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": هناك وزراء لم يتمتعوا بالكفاءة الكافية وكانوا مقصرين في عملهم وبالأخص الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وكذلك قطاع الأعمال والزراعة، ويجب أن يشملهم التعديل المرتقب.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة، من أسوأ من تولي هذا المنصب، وشهد ملف الصحة خلال فترتها تردي واضح، مضيفا: «كذلك لم يحدث تحسن واضح في ملف قطاع الأعمال ولا يوجد تقدم مطلوب».

وشدد على أهمية دمج عدد من الوزارات الحالية والنزول بعد الحقائق الوزارية إلى 20 وزارة فقط، خاصة في ظل وجود تضارب كثير في الاختصاصات بين الوزارات.

وأضاف: «وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة لا يقومان بأي دور، مما يتطلب دمجهم، وأيضا الزراعة والري لم يلتقوا بالفلاحين أو الجمعيات الزراعية، وهناك كوارث في سياسات هاتين الوزارتين ولا بد من ضمهما في قطاع واحد».

وأكمل أن تخفيض أعداد الوزارات يساعد في تقليل النفقات من ناحية وأيضا يعمل على تسهيل اتخاذ قرارات سليمة وتوحيد الجهود، منوها إلى ضرورة الاستقرار على خطاب تكليف للوزراء الجدد به السياسات الجديدة التي تضمن تناغم في الأداء وتحقيق مصلحة أفضل للمواطن.

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