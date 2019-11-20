ابنة أحمد صيام تحتفل بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة.. صورة

احتفلت بسنت صيام، ابنة الفنان أحمد صيام بعيد ميلاده، برسالة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



ونشرت بسنت صورة لها برفقة والدها وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت أهم وأغلى حاجة في حياتي... كل سنة وأنت الضهر والسند والأمان وراحة البال... كل سنة وأنت منور دنيتي ومليها عليا... كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة"، وحصدت الصورة على العديد التعليقات التي هنأته بعيد ميلاده وتمنت له الصحة.



من ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد صيام، مؤخرًا في مسلسل "البيت الكبير 3"، وهو من بطولة لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، علي الوصال، تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

