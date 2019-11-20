الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل، بارد، على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة أول الليل، بارد فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى



القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 12 25

الإسماعيلية 11 25

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 11 23

رأس سدر 16 26

نخل 05 22

نويبع 19 24

طابا 12 23

كاترين 08 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 26

بنى سويف 15 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 17 29

أسوان 19 29

أبوسمبل 17 28

الوادى الجديد 14 29

شلاتين 21 28

أبورماد 21 28

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27.