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حوادث

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بعابدين للمحاكمة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:09 ص
جريدة الدستور
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قررت النيابة العامة بعابدين، إحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بمنطقة عابدين للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

البداية، كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة عابدين، يفيد باكتشاف "ر.ح. ب" 32 سنة، موظفة بشركة للسياحة، سرقة السيارة ملكها رقم "ب ن ع" 176، أثناء توقفها بشارع هدى شعراوي، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "أ.ع.ع" 56 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 23 قضية، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته 7 مفاتيح تشغيل سيارات مصطنعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " المفتاح المصطنع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

و بمناقشة المتهم تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة العمرانية جيزة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع "ح.أ.ح" 62 سنة عاطل، و"م.ع.م" 27 سنة عاطل، و"س.ش.س" 49 سنة سائق، و" خ. ن.م" 42 سنة عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، والتصرف فيها بالبيع أو مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما جاء، وبأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب، وتم إرشاد أماكن السيارات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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