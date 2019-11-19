منتدى شباب العالم يدعو الطالب السوداني ضحية التنمر لحضور فعالياته

وجهت إدارة منتدى شباب العالم، دعوة للطالب السوداني جون ضحية واقعة التنمر لحضور المنتدى المقبل بمدينة شرم الشيخ.



وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد الله يا رب العالمين.. تواصل معايا إدارة منتدى شباب العالم الآن وأبلغوني بالموافقة على حضور الشاب السوداني للمنتدى بحضور سيادة الرئيس، والله حاجة تفرح القلب ورد فعل قوي من كل أجهزة الدولة شكرا لرجال الظل الذين يعملون في صمت".