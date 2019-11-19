الباز: الدفاع عن "30 يونيو" ضمان لبقاء الدولة.. والجيش المصري خط أحمر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن دفاع المصريين عن مشروع 30 يونيو هو دفاع عن أنفسهم وعن وجودهم وبلدهم بالمقام الأول، خاصة بعد ضياع العديد من البلدان.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن لبنان نموذج أمامنا أصابها شلل تام بفعل الثورة التي ضربتها مؤخرا، مضيفا: "ربنا يرزق هذه البلاد بجيش وطني يظهر في اللحظة المناسبة لينقذها".

وتابع: "أنا أؤيد الجيش المصري بشكل مطلق، وهو بالنسبة لي خط أحمر على الإطلاق، لأنه يمثل الحماية الكاملة لبلادنا".

ولفت إلى أن دول الجوار لو كان لديها جيش وطني ولاؤه الكامل للشعب، لما آلت بها الأوضاع إلى ما آلت إليه حاليا.