3 أفلام تتنافس على جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية بـ"القاهرة السينمائي"

بعد أن شاهد 42 ناقدًا من 13 دولة 24 فيلمًا من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، أعلنت European Film Promotion ومركز السينما العربية عبر مقطع فيديو عن الأفلام الثلاثة المرشحة لـجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية وسيتم الإعلان عن أفضل فيلم بجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يشهد عرض فيلمين من الثلاثة ضمن قسم البانوراما الدولية.



الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية:



Buñuel in the Labyrinth of the Turtles | إخراج: سلفادور سيمو | إسبانيا (اختيار رسمي في مهرجان آنسي، يونيو 2019 ويُعرض ضمن قسم البانوراما الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)



Corpus Christi | إخراج: يان كوماسا | ممثل بولندا في الأوسكار (أيام فينيسيا، أغسطس 2019)



God Exists، Her Name is Petrunya | إخراج: تيونا ستروغر ميتيفسكا | شمال مقدونيا (مهرجان برلين السينمائي الدولي، فبراير 2019 ويُعرض ضمن قسم البانوراما الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي).



وتقول سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion "بالتأكيد اندهشنا بالعدد الكبير النقاد العرب الذين اهتموا بمبادرة مركز السينما العربية وانضموا إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية. القارة الأوروبية والعالم العربي يمران بتغيرات اجتماعية وثقافية والأفلام الثلاثة المرشحة للجائزة تعكس ذلك بطرق مختلفة، فهي أفلام ذات أصوات سينمائية قوية تناقش موضوعات عالمية، وإنه لمن الرائع أن يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلمين من بينها. نأمل في أن تكون هذه الجائزة والاهتمام الكبير من النقاد العرب بها، سببًا في تشجيع صناعة السينما العربية على توزيع عدد أكبر من الأفلام الأوروبية".



المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions يقول "الملفت في الأفلام الثلاثة المرشحة للجائزة هو تنوع خلفياتها السينمائية، فيوجد فيلم من شمال مقدونيا، وهي دولة نادرًا ما نجدها على خريطة المهرجانات والجوائز، بالإضافة إلى فيلمين من بولندا وإسبانيا وهما مدرستان مختلفتان في الأسلوب تمامًا، من المميز أن تكون جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية واحدة من النوافذ التي يطلع من خلالها النقاد العرب على السينما الأوروبية".



ويقول محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "من المميز أن نستضيف في دورة هذا العام من مهرجان القاهرة حفل النسخة الأولى من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وكانت سعادتنا كبيرة عندما تم الكشف عن نتائج التصويت واكتشفنا أن فيلمين من المرشحين الثلاثة كنا قد اخترناهم بالفعل للمشاركة في برنامج الدورة الـ41، بما يتيح لجمهور القاهرة فرصة مشاهدتهما ويؤكد على قوة اختيارات المهرجان‎".