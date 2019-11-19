الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 أفلام تتنافس على جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية بـ"القاهرة السينمائي"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
بعد أن شاهد 42 ناقدًا من 13 دولة 24 فيلمًا من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، أعلنت European Film Promotion ومركز السينما العربية عبر مقطع فيديو عن الأفلام الثلاثة المرشحة لـجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية وسيتم الإعلان عن أفضل فيلم بجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يشهد عرض فيلمين من الثلاثة ضمن قسم البانوراما الدولية.

الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية:

Buñuel in the Labyrinth of the Turtles | إخراج: سلفادور سيمو | إسبانيا (اختيار رسمي في مهرجان آنسي، يونيو 2019 ويُعرض ضمن قسم البانوراما الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)

Corpus Christi | إخراج: يان كوماسا | ممثل بولندا في الأوسكار (أيام فينيسيا، أغسطس 2019)

God Exists، Her Name is Petrunya | إخراج: تيونا ستروغر ميتيفسكا | شمال مقدونيا (مهرجان برلين السينمائي الدولي، فبراير 2019 ويُعرض ضمن قسم البانوراما الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي).

وتقول سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion "بالتأكيد اندهشنا بالعدد الكبير النقاد العرب الذين اهتموا بمبادرة مركز السينما العربية وانضموا إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية. القارة الأوروبية والعالم العربي يمران بتغيرات اجتماعية وثقافية والأفلام الثلاثة المرشحة للجائزة تعكس ذلك بطرق مختلفة، فهي أفلام ذات أصوات سينمائية قوية تناقش موضوعات عالمية، وإنه لمن الرائع أن يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلمين من بينها. نأمل في أن تكون هذه الجائزة والاهتمام الكبير من النقاد العرب بها، سببًا في تشجيع صناعة السينما العربية على توزيع عدد أكبر من الأفلام الأوروبية".

المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية ورئيس مجلس إدارة شركة MAD Solutions يقول "الملفت في الأفلام الثلاثة المرشحة للجائزة هو تنوع خلفياتها السينمائية، فيوجد فيلم من شمال مقدونيا، وهي دولة نادرًا ما نجدها على خريطة المهرجانات والجوائز، بالإضافة إلى فيلمين من بولندا وإسبانيا وهما مدرستان مختلفتان في الأسلوب تمامًا، من المميز أن تكون جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية واحدة من النوافذ التي يطلع من خلالها النقاد العرب على السينما الأوروبية".

ويقول محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "من المميز أن نستضيف في دورة هذا العام من مهرجان القاهرة حفل النسخة الأولى من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وكانت سعادتنا كبيرة عندما تم الكشف عن نتائج التصويت واكتشفنا أن فيلمين من المرشحين الثلاثة كنا قد اخترناهم بالفعل للمشاركة في برنامج الدورة الـ41، بما يتيح لجمهور القاهرة فرصة مشاهدتهما ويؤكد على قوة اختيارات المهرجان‎".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"رجل يغرق" ينافس في مهرجان البترون للأفلام القصيرة المتوسطية

اليوم.. انطلاق فيلم الرحلة فى سينما روكسى بالإمارات

76 ناقدًا حول العالم يشاهدون الأفلام العربية لجوائز النقاد السنوية

تاريخ أفلام الرعب.. فى عدد جديد لمجلة السينما العربية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات أفراد شبكة الجنس السادي بالتجمع: الساعة بـ3 آلاف جنيه

منذ يوم

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

منذ حوالي 7 ساعات

فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن الرئيس عبدالفتاح السيسى

منذ حوالي 8 ساعات

رسائل السيسى من ألمانيا وأول مطربة صعيدية مع محمد الباز فى "90 دقيقة".. الليلة

الصور

image description

سوهاج تنظم ندوة عن "الاكتشاف المبكر لمشاكل الطفل"

image description

إطلاق حملة للتبرع بالدم في جامعة أسيوط (صور)

image description

تجديد بروتوكول محو أمية الكبار بدمياط

image description

رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بمزرعة حي الكوثر

image description

إعدام 200 كجم أغذية فاسدة فى الوادى الجديد

الأكثر قراءة

اعترافات أفراد شبكة الجنس السادي بالتجمع: الساعة بـ3 آلاف جنيه

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

زعيم عصابة خطف واغتصاب فتيات الليل بالجيزة: "إشمعنى أنا"

هل تنخفض أسعار الدواجن عن 18 جنيهًا؟.. "الزراعة" تجيب

أيام زمان

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

«غير حياة البرازيل».. قصة أول لاعب كرة قدم في تاريخ بلاد السامبا

«الملعب للجماهير».. كيف أنهت كرة القدم العبودية في البرازيل؟ (صور)

ads

نجم الساعة

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

الصحة

عقاقير تساعد فى علاج سرطان البنكرياس

نصائح بسيطة لتحسين التنفس ووضعية الجسم والهضم

سر تساقط الشعر أكثر فى الشتاء

نصائح لمريض السكر بمقدار الفواكه المناسبة

الرئيس نيوز

بالفيديو.. أحمد موسى ينتقد مشاركة "واكد" بفيلم مع الإسرائيلية "جادوت"

السيسي: نتطلع لتعميق التعاون المشترك مع ألمانيا في مجال التعليم

حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تعبر مضيق هرمز

السيسي يلتقي وزيرة الدفاع الألمانية لتعزيز التعاون العسكري

منوعات

مدينة تسجل درجة حرارة مرتفعة وتساقط للثلوج فى نفس اليوم

رضيع ينقذ شقيقه التوأم من الموت

روسيا تستعد لإطلاق أول أقمار K2 قريبا

"بار الأكسجين" يثير جدلا ويجذب سكان نيودلهي

كشكول

أول تعليق لـ"المعلمين" على كسر ذراع مدرس بكفر الشيخ

"زراعة المنيا" تُكرم عامليها في احتفاليتها بـ"يوم الوفاء ورد الجميل"

زيادة المصروفات بجامعة الأزهر بدءًا من العام الحالي

القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الثانية عشر لطلاب المدارس النزهة التعليمية

إسلام سياسي

منشق: الإخوان يحلمون بالصلح مع الدولة

الرئيس الأفغاني: "محونا " تنظيم داعش وانتصرنا عليه

"مؤشر الإرهاب": طالبان في الصدارة.. وأفغانستان الأكثر استهدافًا بالإرهاب

باحث يكشف طريقة مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
لينا مظلوم
وماذا بعد.. حقوق «إنسان» يقتلنى
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
المزيد

الثقافة

العسيري يطالب بتفعيل حقوق الأداء العلني وقانون الملكية الفكرية

العسيري: السنوات الماضية شهدت مراهقة في الأداء الإعلامي

بدء لقاء العسيري في ستوديو التنوير

"أيام مرسي".. محاكمة للرئيس الإخواني في كتاب جديد لمحمد الباز

صفحتنا ع الفيس بوك