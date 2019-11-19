مكرم محمد أحمد: العراقيون يتظاهرون للحفاظ على هويتهم العربية

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن العراقيين يتظاهرون من أجل الحفاظ على هويتهم العربية، بعد تزايد نفوذ الإيرانيين في العراق.



وأضاف مكرم، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاضطرابات الحالية بالعراق، لم يعد هدفها تحسين الخدمات فقط، بعد أزمة الكهرباء ونقص الإمكانيات، وإنما تهدف لتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، لأنها لم تحافظ على الهوية العربية للعراق.



وأردف: "ربما يكون الشيعة أكثر عددًا من السنة، لكن هذا ليس له علاقة بالهوية العربية، فهي بلد عربي، وأحد الثقلين في العالم العربي إلى جانب مصر".

