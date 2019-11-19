البترول و"سونكر" يوقعان تعديل فئات تداول السولار والبوتاجاز

شهد وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على تعديل عقد فئات تداول السولار والبوتاجاز بمحطة الصب السائل لشركة سونكر بميناء العين السخنة.



وقع العقد المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والربان أسامة الشريف، العضو المنتدب لشركة سونكر، بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية.



ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن في بنود التعاقد في إطار استراتيجية وزارة البترول لتعزيز ودعم البنية الأساسية واستغلالها الاستغلال الاقتصادى الأمثل، بما يسهم في تأمين جانب من احتياجات البلاد من السولار والبوتاجاز حيث يتيح التعاقد استخدام التسهيلات لاستقبالهما وتخزينهما، فضلًا عن إتاحة استقبال ناقلات عملاقة على الرصيف البحرى بميناء السخنة، ويتماشى هذا المشروع مع استراتيجية وزارة البترول في تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.



يذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تشغيل التسهيلات الخاصة باستقبال ودفع السولار في الشبكة القومية للمنتجات البترولية في سبتمبر الماضى، وجارٍ حاليًا الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال مايو القادم، وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع نحو 500 مليون دولار، وهو أحد مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويقوم بتنفيذ المشروع شركة بتروجت.