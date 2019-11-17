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أول تعليق لـ يسرا بعد تكريمها في أمريكا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:49 م
الفنانة يسرا،
الفنانة يسرا،
سناء إسماعيل
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عبرت الفنانة يسرا، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل "Aam Awards"، مؤكدة أن هذا التكريم يحمل لها الكثير من المعاني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "عرب وود"، والمُذاع عبر فضائية "روتانا": "سعيدة لأنني مثلت بلدي بشكل مشرف وقيمة الجائزة في البريستيج "المكانة"، بتاعتها وقيمتها المعنوية لأن الناس التي تكرم فيها هم 2 أو 3 فقط وأنا أول ممثلة مصرية تتسلم هذه الجائزة.

ووجهت رسالة خاصة لكل النجوم الذين تحدثوا عنها سواء أكانوا مصريين أو أجانب: "سعيدة جدًا باللي قالوه عني هنا في مصر وأصحابي وأخواتي وعيلتي الكبيرة الفنية، وفي نفس الوقت سعادتي كبيرة جدًا لما فنانين كبار عظام مثل فالنيسا ويلينا، وهارفي كايتل، وجون مالكفيتش، وبيتر سكارليت، وغيرهم كانوا عايزين يتكلموا".

وكانت الفنانة يسرا، قد تم تكريمها من قبل جمعية أمريكا للإعلام الخارجي عن مجمل أعمالها ومشوارها الفني.

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