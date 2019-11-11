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سياسي

بالفيديو.. "عاشور" يوجه 7 رسائل للمحامين بشأن الميزانية وزيادة المعاش

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:37 م
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين،
محمد جعفر
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تحدث سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم في رسالة لأعضاء النقابة، عن الجمعية العمومية المقبلة، وزيادة المعاشات.

وفيما يلي الرسائل التي أطلقها عاشور خلال كلمته:

- الجمعية العمومية المتعلقة باعتماد الميزانيات وزيادة المعاش وفاءً للعهد الذي أطلق خلال المؤتمر العام بالغردقة.
- زيادة المعاش جزء لا يتجزأ من الميزانيات.
- الميزانيات موجودة بالنقابة العامة منذ 2 نوفمبر وسترسلها للنقابات الفرعية لتسهيل الاطلاع عليها، إضافة لنشرها من خلال موقع النقابة.
- التصويت سيكون كتابة، وليس برفع الأيدي تفاديا للالتباس.
- عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج جميعها ستكون بمقر النقابة العامة.
- الجهاز المركزي للمحاسبات راجع الميزانيات.
- زيادة المعاشات هي نتاج لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين التي تمت خلال السنوات الماضية.
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