بالفيديو.. "عاشور" يوجه 7 رسائل للمحامين بشأن الميزانية وزيادة المعاش

تحدث سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم في رسالة لأعضاء النقابة، عن الجمعية العمومية المقبلة، وزيادة المعاشات.



وفيما يلي الرسائل التي أطلقها عاشور خلال كلمته:



- الجمعية العمومية المتعلقة باعتماد الميزانيات وزيادة المعاش وفاءً للعهد الذي أطلق خلال المؤتمر العام بالغردقة.

- زيادة المعاش جزء لا يتجزأ من الميزانيات.

- الميزانيات موجودة بالنقابة العامة منذ 2 نوفمبر وسترسلها للنقابات الفرعية لتسهيل الاطلاع عليها، إضافة لنشرها من خلال موقع النقابة.

- التصويت سيكون كتابة، وليس برفع الأيدي تفاديا للالتباس.

- عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج جميعها ستكون بمقر النقابة العامة.

- الجهاز المركزي للمحاسبات راجع الميزانيات.

- زيادة المعاشات هي نتاج لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين التي تمت خلال السنوات الماضية.