"بلا إنتاج" للمسرح يعلن لجنة تحكيم دورته العاشرة

أعلنت إدارة مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى، لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة بالدورة العاشرة، وتتكون من المخرج عصام السيد من مصر رئيسا، وبعضوية كل من الفنانة ميهائيلا ميهوت من الولايات المتحدة الأمريكية، والفنانة جوهانا إليزابيث من هولندا، والسينوغراف الدكتور خليفة الهاجري من دولة الكويت.



ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة، ويفتتح بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولي" التى ستنعقد خلال الفترة بين 17 حتى 22 نوفمبر على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الأنفوشى بمدينة الإسكندرية.



هذه الدورة الاستثنائية التي تحمل اسم الفنان السكندري الراحل طلعت زكريا، ويرأس المهرجان الدكتور جمال ياقوت ومدير المهرجان الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك في تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، مكتبة الإسكندرية التي يرأسها الدكتور مصطفى الفقي، والبيت الفني للمسرح الذي يرأسه الفنان إسماعيل مختار، ويشارك بالجهود التطوعية حوالي خمسين شابا وفتاة من مدينة الإسكندرية.