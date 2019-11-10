فيديوجراف| "الموت بالإستروكس".. مدمن يوثق لحظة انتحاره في بث مباشر بالسلام

أقدم عاطل على الانتحار شنقًا داخل غرفة نومة باستخدام حبل، وسجل فيديو انتحاره في بث مباشر عبر "فيسبوك".

أجهزة الأمن كشفت غموض الواقعة التي حدثت بمنطقة السلام، قالت إن الضحية تخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بعد تناوله مخدر الإستروكس، وهو الامر الذي أكده شقيقه.



تفاصيل أخرى في الفيديو التالي: