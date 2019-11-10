داعية يحث على الاحتفال بأعياد الميلاد لكن بهذه الطريقة (فيديو)

حث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الاحتفال بأعياد الميلاد، كشكر لله على نعمة الحياة التي منحنا إياها.



وقال "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc":"نحن متفقون على الاحتفال لكن مختلفين على الطريقة، بدل ما تنفخ في تورتة، اقطع لك رقبة خروف، أو اذبح عجل، أكل الفقراء لحمة، هذا هو الاحتفال الحقيقي، إنك تأكل الناس، رمزية شكر الله على نعمة الحياة".