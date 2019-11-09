ليلى علوي: "لم أحلم بالتمثيل.. كنت بخطط أكون طباخة"

كشفت الفنانة ليلى علوي، عن تذكرها لأول مرة وقفت فيها أمام الكاميرا في التليفزيون، وكان من خلال برنامج "عصافير الجنة" وكانت وقتها طفلة، وفي السينما كان فيلم "أنا وابنتي والحب" مع الفنان محمود ياسين، والفنانة شهيرة.



وقالت "علوي"، خلال لقائها ببرنامج "أون ست"، المُذاع على فضائية "أون دراما"، عن دورها في فيلم "المصير" إن مدرسة المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين مختلفة تمامًا عن كل تحضير الأدوار، دائمًا لديه بروفات وتدريبات تمثيل للشخصية قبل الوقوف أمام الكاميرا.



وأضافت "علوي"، أن "المصير" من الأفلام التي تلائم جميع العصور، الفيلم يتحدث عن "ابن رشد" لكن عندما عرض عام 1997 كان يمثل جميع الذي يريد العالم قوله، واعتبره من أهم الأفلام التي شاركت فيها.



وأشارت "علوي"، إلى أن المخرج الراحل محمد خان أول مخرج استطاع أن يقدمها للجمهور بشكل غير متوقع للجمهور والنقاد بشخصية "خوخة"، وبعد ذلك الدور أصبح اختار الأدوار المختلفة التي لا تشبه بعضها.



ولفتت إلى أنها لم تحلم أن تكون ممثلة إطلاقًا، مضيفة: "كنت وقتها أول ما بدأت مبسوطة أني بمارس هواية بحبها زي السباحة والرياضة، لكن أصبح بعد كده ده مجالي ومش هاقدر أنكر أن سعاد حسني وهند رستم وشادية وفاتن حمامة أبهروني كثيرًا".



وتابعت: "لو مكنتش ممثلة، كنت هابقى مهندسة ديكور وده كان تخطيطي، أو طباخة".