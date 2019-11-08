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حوادث

سفارة السودان بالقاهرة: وفاة الشرطي نزار النعيم طبيعية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:58 م
جريدة الدستور
مريم جبل
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نشرت مواقع إخبارية سودانية أنباءً عن حدوث احتجاجات في منطقة أم درمان بالعاصمة الخرطوم، بعد وفاة شرطي مستقيل يدعى نزار النعيم في ظروف غامضة خلال تواجده بالقاهرة لتلقي العلاج.

وأشارت المواقع السودانية إلى أن الشرطي استقال من عمله خلال شهر ديسمبر 2018، بعد أن رفض تنفيذ أوامر بتفريق المتظاهرين السودانيين، ولديه أدلة تُشير إلى فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في يونيو 2019.

من جانبه، قال مسئول بالسفارة السودانية أن الضابط المذكور وصل القاهرة يوم 3112019 قادمًا من السودان عبر منفذ أرقين البري بغرض العلاج من مرض صدري برفقة زوجته السودانية وأقاما في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأوضح المصدر أن السفارة تلقت اتصالا هاتفيا من زوجة الشرطي المذكور بشأن وفاته بتاريخ 5112019 متأثرًا بحالته المرضية في المنزل محل، وأرسلت السفارة مندوبا لإنهاء الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة واستخراج شهادة الوفاة من مكتب صحة بولاق الدكرور، والمثبت بها أن الوفاة نتيجة التهاب رئوي حاد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة إحدى المستشفيات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، لحين انتهاء إجراءات تسفيره إلى بلده.

وأوضح المصدر أن زوجة السوداني المذكور لم تضطلع باتخاذ أية إجراءات قانونية، في إطار أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية.

وأكد المصدر أن السفارة السودانية أرسلت برقية بتاريخ 7 نوفمبر الجاري لوزارة الخارجية السودانية لإيضاح حقيقة الموقف وأن الوفاة طبيعية، وأرفقت المستندات الدالة على ذلك لتفويت الفرصة على أية إساءة للعلاقات بين البلدين.
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