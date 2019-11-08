حورية فرغلي: "مش مصدقة موتك ياهيثم"

نعت الفنانة حورية فرغلي، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي موقع "الفيس بوك".



وقالت: "حتي الآن مصدومة مش قادرة أستوعب الخبر ومتخيلتش يوم إن أحط صورة ليك وأكتب قبل اسمك كلمة الراحل، ربنا يرحمك يا هيثم أنت في مكان أحسن، افتكروه دايما وادعوله لا نملك غير الدعاء لك.



(اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ).



وتوفى الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أمس، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.