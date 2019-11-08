أسعار الذهب ترتفع عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويأتي ذلك الارتفاع بعد خسائر ملحوظة سجلها في الأسبوع الجاري بفعل آمال الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين عالميًا، والتي تعزز من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتدفعهم للابتعاد عن الملاذات الآمنة كالذهب.



ويتجه الذهب في الأسبوع الجاري إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو عام 2017.



كما إن صادرات الصين تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، وإن كانت وتيرة الهبوط أقل من المتوقع.



ويترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.



وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بأكثر من 0.2% أو ما يعادل 3.50 دولار ليسجل 1469.90 دولار للأوقية.



كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.1% مسجلًا 1470.43 دولار للأوقية، ليربح حوالي 1.95 دولار.



وخلال نفس التوقيت، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية استقر عند 98.133.