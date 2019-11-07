توفيق عكاشة ينتقد وضع المذيعين "ميك آب": "المهم الكلام مش الشكل"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المذيعين والمذيعات يضعون "ميك آب"، لتفادي عيوب الإضاءة أمام الكاميرا، لكنه قرر أن يصور بدون أي ميك أب.



وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "مبحطش ميك آب، لا زبدة كاكاو، ولا فاونديشن، كله بيحط فاونديشن رجالة وستات مذيعين ومذيعات، عشان الإضاءة والكاميرات، لكن المهم اللي بيتقال مش الشكل".



