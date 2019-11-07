السيسى: طلبت من عدلى منصور الترشح للرئاسة لكنه رفض وقال "كفاية كده"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يكن ينتوي الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا: "أنا عمري ما كدبت وفخامة الرئيس عدلى منصور من الممكن أنه يزعل لكن هذا ما حدث".



وأضاف السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بقاعة المنارة: "طلبت من الرئيس المؤقت عدلي منصور وقتها الترشح لهذا المنصب، وحاولت معه عدة أشهر، وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار وأنا سأقف معك في موقعي، إلا أنه رفض وقال لي: "لا كفاية لحد كده".



وتابع السيسي: "كل ما أفعله وأواجهه من أجل مصر والدين".