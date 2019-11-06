شريف عامر يتكفل ببرنامج تأهيل نفسي لـ"فتاة العياط" بعد خروجها من السجن

أعلن الإعلامي شريف عامر، بتكفله بتقديم برنامج تأهيل نفسي لـ أميرة أحمد رزق، الشهيرة إعلاميًا بـ "فتاة العياط"، وذلك بعد خروجها من السجن بعد قيامها بقتل شاب حاول اغتصابها.



وقال خلال حلقة برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، لمحاميتها دينا المقدم، إنه بعد الهواء سيتحدث معها عن عمل برنامج تأهيل نفسي كامل لأميرة وذلك بسبب وضعها خلال فترة سجنها.



وكانت المحامية قد كشفت أن أميرة كانت مصابة بحالة صدمة كبيرة بعد الحادث أفقدتها الكلام، حتى خلال وقوفها أمام القاضي.



وأوضحت أن الذي زاد من حالتها سوءً، سجنها وسط أناس بالغين وسيدات متعودات على الإجرام، الأمر الذي سبب للفتاة ضررًا نفسيًا كبيرًا جعلها تخشى من مقابلة الناس حتى بعد خروجها من الحبس.

