محمد حسن يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم.. صورة

رُزق الفنان محمد حسن، نجم برنامج Arab Idol، بمولودته الثانية من زوجته وأعلن الخبر عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



ونشر محمد حسن، صورة مكتوب عليها: "إنها فتاة"، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله على سلامة زوجتي، ربنا رزقني بـ"سيلين محمد حسن"، اللهم أنبتها نباتا حسنا وأجعلها قرة عين لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها وأجعلها من أهل الصلاح والتقوى".



وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي هنأته على مولودته الجديدة ومنهم الموزع الموسيقي وليد سعد، وهناء رضا.



يذكر أن محمد حسن، شارك في الموسم الثالث من برنامج Arab Idol، في عام 2014، وتزوج بعد انتهاء البرنامج بشهور قليلة.



