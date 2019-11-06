أمريكا تطالب حكومة العراق بالتعامل بجدية مع مطالب المتظاهرين

طالبت السفارة الأميركية في العراق اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية، بالتعامل العاجل والجدي مع مطالب المتظاهرين في العراق والتي تدعو للإصلاح وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.



يأتي هذا فيما أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، عن أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق، كما شدد بيان من ساحة التحرير في العراق على ضرورة إقالة "حكومة القناصين التي تلطخت أيديها بدماء المتظاهرين".



كما قتلت قوات الأمن العراقية 13 محتجًا على الأقل بالرصاص، خلال 24 ساعة فقط، كما حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من "الفراغ السياسي" في حالة استقالة حكومته، وقال إنه مستعد لتقديم استقالته إذا اتفق الساسة على بديل، فيما أصدرت هيئة النزاهة العراقية أمرًا باستدعاء مسئولين كبار سابقين في مطار النجف على خلفية اتهامات موجهة لهم بالفساد.