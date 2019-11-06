اليوم.. افتتاح تطوير "السجل التجارى" بمجمع خدمات الاستثمار

تفتتح وزارة والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء مكتب السجل التجارى بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار عقب تطويره وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية



يأتي ذلك في إطار خطة تطوير وتحديث شبكة مكاتب السجل التجاري بمدينة نصر.



وأكدت وزارة التموين أن هناك خطة لتطوير السجل التجاري تعتمد على تأسيس بنية معلوماتية موحدة بحيث تكون المعلومات متاحة لكافة فروع السجلات التجارية، بجانب الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق تدريب وتطوير أداء العاملين في السجل التجاري لتحقيق النتائج المرجوة من التطوير، كما تعتمد الخطة على تطوير المكاتب ورفع كفاءتها.



وأوضحت الوزارة أنها بصدد تطوير50% من مكاتب السجلات التجارية خلال العام المقبل بمواصفات قياسية محددة.



كما تستهدف ربط السجل التجاري مع السجل الصناعي والموردين والمستوردين بالإضافة إلى الرقم الضريبي للمنشأة لعمل سجل تجاري موحد تستطيع كافة الكيانات الاستفادة منها بسهولة.



وأصبحت مكاتب السجل التجاري تتلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية على مستوى الجمهورية بدلا من الاعتماد على المقر الرئيسي بالجهاز فقط.



يذكر أن الجهاز انتهى من ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار إستراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.