مدير آثار مصر الوسطى: القطع المضبوطة في مدرسة قومية حجرية وليست أثرية

قال كمال أبو بكر مدير آثار مصر الوسطى، إنه تم تشكيل لجنة لفحص منطقة الحفر داخل المدرسة القومية في محافظة المنيا، بعد اكتشاف فتحة عمقها 7 أمتار، وتحتها مياه جوفية.



ولفت كمال أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الفتحة كانت في أحد مباني المدرسة وتم العثور على أدوات الحفر وتحريزها، موضحًا أن اللجنة اكتشفت أن القطع المحرزة حجرية وليست أثرية.



وأرجع السبب في ذلك إلى أن البعض يقوم بالحفر، ورمي قطع حجرية وتصويرها، لإيهام المشتري أنها أثرية، مردفًا: "80% منها نصب، ونحتاج إلى إطلاق مبادرة لمنع الحفر العشوائي في المنازل".





