أمل رزق عن خطيب نجلتها السابق محمد الشرنوبي: ابنتي لا تطيق سيرته

علقت الفنانة أمل رزق، على أزمة الفنان محمد الشرنوبي، خطيب ابنتها السابق، مع المنتجة سارة الطباخ، بعد منعه من الغناء.



وقالت خلال تصريحات صحفية لها: "دا حق أي شخص يدخل بيت ناس محترمة وميعرفش قيمتهم".



وأضافت: "محمد كان صغير ولكن اللي يخسر لما يبقى خسر كل حاجة"، مؤكدة أنها لم تفرح فيه بعد الأزمات التي تعرض لها، ولكنها لم تتعاطف معه لأن كل واحد يعرف ماذا يفعل؟ وأنه هو من قام بالتوقيع على العقد.



وكشفت أن ابنتها هي من تركته وليس هو، وأنها كانت قد حبتها جدًا ولذلك عندما قلبت عليه كرهته جدًا، موضحة أن ابنتها لا تطيق سيرة الشرنوبي.



يذكر أن محمد الشرنوبي كان قد احتفل بخطبته على "لما" ابنة الفنانة أمل رزق، ولكن لم تستمر خطبتهما سوى شهور قليلة وانفصلا.



